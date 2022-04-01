"Виключення Росії з ФІФА означатиме, шо футбол у країні фактично закінчиться. Звісно, вони можуть організувати якісь внутрішні самопроголошені чемпіонати, змагання, але це буде зовсім не те. Ніхто не заборонить їм копати м'яч. Але такої мотивації, як гра в єврокубках, чемпіонатах світу та Європи, це не замінить.

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На жаль, не було голосування щодо виключення Росії з ФІФА. Зате виключили, наприклад, Пакистан, Зімбабве і Кенію, хоча ці країни разом узяті не завдали такої шкоди, якої завдає сьогодні Росія проти України. Для мене це дивне рішення. Ми продовжимо тиск на ФІФА, щоб довести справу до кінця.

Якщо Росію не виключають із цієї організації, коли весь світ вже проти неї – це дивно і не вкладається у голові. Коли люди сидять у центральному офісі ФІФА та дивляться з вікна на Женевське озеро, ймовірно, вони бачать якісь інші реалії. Можливо, їм було б легше послати своїх людей до Маріуполя, Харкова, чи інших міст, щоб серйозніше до цього поставитися і побачити, яких збитків завдає Росія нашій країні", – розповів Палкін в ефірі телеканалу "Україна 24".

Нагадаємо, на засіданні Конгресу ФІФА 31 березня питання щодо виключення Росії навіть не розглядали, попри прохання української сторони. Ба більше, російській мові надали статус офіційної у ФІФА.

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