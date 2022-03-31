СК Дніпро-1 відпустив у Нідерланди зимового новачка, за якого платили серйозні гроші
22:07 - Читать на русском
Легіонери СК Дніпро-1 продовжують шукати тимчасове місце роботи після зупинки чемпіонату України.
Атакувальний півзахисник СК Дніпро-1 Феліпе Пірес приєднався до Ден Гаага, інформує прес-служба нідерландського клубу.
СК Дніпро-1 може відпустити "українського Мбаппе" до Яремчука – гравцю обіцяють португальське громадянство
Дніпряни лише взимку придбали вінгера у Морейренсе. ЗМІ повідомляли, що трансфер обійшовся у 1,5 млн євро. Втім, Пірес так і не дебютував за СК Дніпро-1 у офіційному матчі.
Зауважимо, що Ден Гааг йде в зоні плей-офф другого дивізіону Нідерландів, зберігаючи шанси на підвищення в еліту.
Український футбол на порозі війни: що чекає Динамо та Шахтар і які клуби постраждають найбільше
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter