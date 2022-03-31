Атакувальний півзахисник СК Дніпро-1 Феліпе Пірес приєднався до Ден Гаага, інформує прес-служба нідерландського клубу.

СК Дніпро-1 може відпустити "українського Мбаппе" до Яремчука – гравцю обіцяють португальське громадянство

Дніпряни лише взимку придбали вінгера у Морейренсе. ЗМІ повідомляли, що трансфер обійшовся у 1,5 млн євро. Втім, Пірес так і не дебютував за СК Дніпро-1 у офіційному матчі.

Зауважимо, що Ден Гааг йде в зоні плей-офф другого дивізіону Нідерландів, зберігаючи шанси на підвищення в еліту.

Український футбол на порозі війни: що чекає Динамо та Шахтар і які клуби постраждають найбільше