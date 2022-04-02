"Бажаємо успіху Україні через те, що зараз відбувається у їхній країні": головний тренер США чекає нас у групі ЧС
Керманич збірної США Грег Бехалтер із захватом очікує можливості зіграти у фінальній частині ЧС-2022.
"З Англією буде захоплюючий поєдинок, Іран – різносторонній суперник, який сильно пройшов кваліфікацію. Потрібно почекати, щоб побачити нашого третього суперника. Загалом я задоволений групою і радий почати підготовку.
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Нещодавно ми грали з Уельсом у товариському матчі, ми знаємо Шотландію. Зрозуміло, що ми бажаємо успіху Україні через те, що зараз відбувається у їхній країні", – цитує Бехалтера ВВС.
Нагадаємо, "синьо-жовті" 24 березня мали зіграти зі Шотландією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022, але через початок повномасштабної війни Росії проти України зустріч була перенесена на червень. Потенційний суперник у фіналі вже відомий – це Уельс, який здолав Австрію (2:1).
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