"З Англією буде захоплюючий поєдинок, Іран – різносторонній суперник, який сильно пройшов кваліфікацію. Потрібно почекати, щоб побачити нашого третього суперника. Загалом я задоволений групою і радий почати підготовку.

Україна на ЧС: відомий календар команди Петракова у разі виходу до фінальної стадії

Нещодавно ми грали з Уельсом у товариському матчі, ми знаємо Шотландію. Зрозуміло, що ми бажаємо успіху Україні через те, що зараз відбувається у їхній країні", – цитує Бехалтера ВВС.

Нагадаємо, "синьо-жовті" 24 березня мали зіграти зі Шотландією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022, але через початок повномасштабної війни Росії проти України зустріч була перенесена на червень. Потенційний суперник у фіналі вже відомий – це Уельс, який здолав Австрію (2:1).

Результати жеребкування ЧС-2022 – Україна дізналася суперників, цікава група і старі знайомі для команди Петракова