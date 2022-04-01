Кияни у повному складі виїдуть за межі України. Підопічні Луческу запланували серію спарингів з топовими суперниками.

Вчора, 31 березня, з'явилася інформація про від'їзд всієї команди за межі країни. Журналіст Сергій Болотніков заявив, що не виключає бажання Ігоря Суркіса влаштувати розпродаж гравців, адже вже 7 квітня завершується термін дії дозволу ФІФА, відповідно до якого футболісти з України і Росії можуть змінювати клуби.

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Динамо повідомило, що отримало підтримку керівництва держави, фактично підтвердивши цим самим виїзд за кордон.

"Біло-сині" оголосили про старт міжнародної місії, яка полягає в серії товариських матчів проти низки топ-клубів Європи. Метою їхнього проведення є інформування міжнародної спільноти про війну в Україні та збір коштів для підтримки людей, які постраждали від війни з російським агресором, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Протягом квітня-червня команда Мірчі Луческу планує провести спаринги з такими командами: Борусія Дортмунд, ПСЖ, Стяуа, Легія Варшава, Барселона, Мілан, Бенфіка, Аякс, Спортінг, Базель. Всі ці матчі будуть показані в ефірі українських та європейських телеканалів. До проекту будуть також залучені зірки українського мистецтва.

Вказані поєдинки за участю Динамо будуть зіграні під гаслами "Матч за Мир! Зупинимо Війну!", "Match for Peace! Stop the War!". Таким чином український клуб демонструватиме світу, що наш народ прагне миру та свободи, захищаючи власну державу у війні з російським агресором-окупантом.

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