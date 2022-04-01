Захисник "гірників" Юхим Конопля зізнався, що клуб призупинив дію всіх угод через воєнні дії в Україні.

"Ще у 20-х числах березня я розповідав, що Шахтар виконує контрактні зобов'язання, але на сьогодні ця інформація вже застаріла.

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Прийшов відповідний папір про припинення контракту у зв'язку з агресією РФ і тим, що сьогодні неможливо здійснювати професійну діяльність. Це стосується як легіонерів, так і українців. Сьогодні ми живемо на власні кошти.

Чи шукаю інший клуб для працевлаштування за кордоном? У мене є пропозиції, але нема можливості виїхати за кордон. Хоча є інтерес, офіційні папери. Але поки це просто неможливо", – розповів Конопля в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні Шахтар відпустив в інші клуби низку гравців – Тете, Майкона та Мораєса. До сьомого квітня (дедлайн, встановлений ФІФА), "гірників" можуть залишити ще кілька виконавців.

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