Атлетіко Паранаенсе на своєму офіційному сайті оголосив про оренду бразильця до 30 червня 2022 року.

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Саме з цього клубу 23-річний Вітінью і переходив у Динамо минулого літа за 6 млн євро (дані Transfermarkt). Вінгер встиг провести за киян 13 матчів та відзначитися 3 голами. Контракт гравця з Динамо розрахований до літа 2026 року.

Нагадаємо, на початку лютого до Атлетіко Паранаенсе приєднався ще один екс-представник УПЛ – легенда Шахтаря Марлос.

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