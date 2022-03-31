14 березня румунський фахівець зробив скандальну заяву, назвавши українців та росіян братами, а відсторонення російських команд від змагань неправильним.

Луческу пояснив, чому покинув Україну після нападу Росії – раніше тренер Динамо запевняв, що він не боягуз

Ігор Циганик в етері авторської програми на YouTube розповів, що спілкувався з Луческу вже після цього інциденту: "Я мав розмову з Мірчею, який взагалі до останнього не хотів виїжджати з Києва і сказав, що буде тут залишатись. Спілкування було складним. Він сказав, що спортсмени не повинні страждати.

Повірте мені, я знайшов слова, щоб він визнав, що не мав рації, що так робити не можна і говорити не можна. Спорт наразі в таборі рашистів, московитів, не знаю, як їх називати, є одним із засобів пропаганди. Він мене зрозумів. Мені сподобалось, що він мене зрозумів. Спорт поки не можна відділяти".

Росія напала на Україну: Шахтар продовжує втрачати гравців, Зінченко звернувся до Лєвандовскі (LIVE)