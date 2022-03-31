"Так говорити не можна": Луческу визнав, що його заява про спорт поза політикою щодо Росії була неправильною
Відомий журналіст Ігор Циганик розповів, що головний тренер Динамо Мірча Луческу усвідомив свою помилку.
14 березня румунський фахівець зробив скандальну заяву, назвавши українців та росіян братами, а відсторонення російських команд від змагань неправильним.
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Ігор Циганик в етері авторської програми на YouTube розповів, що спілкувався з Луческу вже після цього інциденту: "Я мав розмову з Мірчею, який взагалі до останнього не хотів виїжджати з Києва і сказав, що буде тут залишатись. Спілкування було складним. Він сказав, що спортсмени не повинні страждати.
Повірте мені, я знайшов слова, щоб він визнав, що не мав рації, що так робити не можна і говорити не можна. Спорт наразі в таборі рашистів, московитів, не знаю, як їх називати, є одним із засобів пропаганди. Він мене зрозумів. Мені сподобалось, що він мене зрозумів. Спорт поки не можна відділяти".
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