Про підписання контракту з празьким клубом повідомив сам Габовда.

"Як пройшов відхід із Торпедо? Мене тиждень намагалися вмовити залишитися. І головний тренер Дмитро Молош, і керівництво. Але я одразу ухвалив рішення і чітко окреслив позицію, хоч був чинний контракт, найвища зарплата у команді. Як можна залишатися в країні, через яку в Україну йде техніка російських окупантів? А ракетні постріли з території Білорусі? Продовжувати виступати за Торпедо було просто неприйнятно з усіх боків! Хотів поїхати якнайшвидше.

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Були різні аргументи, щоб мене втримати. Наприклад, пропонували перевезти до Білорусі сім'ю. Навіть бабусю. І влаштовувати тут життя. Я лише запитав: "Ви у своєму розумі?" Йти на угоду з совістю і залишатися в Білорусі, як деякі... Я застрелився б через деякий час, якби пішов на такий крок.

Хотів повернутися в Україну, але рідні дуже просили не приїжджати. Дружина також була проти. Збирався піти в тероборону і без вагань узяв би зброю до рук. Але зараз такі черги бажаючих це зробити, що вам не передати! Телефонував друзям і в Мукачеві, і до Львова. Мене переконали, що зможу принести більше користі у Чехії. Тут велика українська діаспора, сюди також приїхало чимало біженців. Намагаюся робити все, що в мох силах, щоб допомагати людям.

У перші два тижні було зовсім не до футболу. Але поступово взяв себе в руки. Домовився про тренування із празькою Дуклою, щоб підтримувати форму. Видно, сподобався команді. Підписав контракт до літа. Хоча часто думаю і на тренуваннях про те, що відбувається на батьківщині. Не можна так просто взяти і забути про все, навіть на пару годин", – цитує Габовду Zerkalo.

Раніше 32-річний захисник пограв за Карпати, Кривбас, Таврію, Рух, а також низку закордонних клубів – Халадаш, Балмазуйварош, Дебрецен (Угорщина), білоруські Граніт та Динамо Мінськ. Останнім його клубом був Торпедо-БелАЗ, який він покинув після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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