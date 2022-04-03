"Ми обов'язково зіграємо проти цієї команди, але не 6 квітня. Для нас кожен матч – це питання серйозних організаційних зусиль, щоб привернути до поєдинку якнайбільше уваги.

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Ми зробимо все можливе, щоб кожен поєдинок Динамо упродовж цього європейського турне став подією, що дозволяє широко інформувати про те, що відбувається в Україні, та організувати збір коштів для потерпілих від війни українців", – цитує Суркіса Sportarena.

Додамо, що один спаринг Динамо вже підтвердило – 12 квітня команда Луческу зустрінеться з варшавською Легією.

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