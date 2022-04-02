"Ні на мить у мене немає сумнівів, що ми переможемо. Наша країна, люди, збройні сили України, у мене просто немає слів, щодня схиляю голову перед ними та допомагаю чим можу.

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Дуже сподіваюсь, що кожне життя, яке поклала наша країна, усі загиблі – це не буде марно. Ми відновимо нашу цілісність та незалежність від наших "друзів", які пішли на нас війною. Величезна гордість та повага кожному українцю, який зараз допомагає у війні проти фашистів, називатимемо речі своїми іменами.

Люди з країни, яка зараз воює та знищує наші міста, сидять удома і просто мовчать, де б вони не знаходилися. Таким діям може бути жодного виправдання. Для мене цих людей більше не існує", – сказав Кравець у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, українці вже 37-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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