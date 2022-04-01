Журналіст Ігор Циганик розчарований поведінкою Сергія Рафаїлова, який не приховує проросійської позиції у війні з Україною.

"Прес-аташе Зорі покинув клуб? Павлу Козирєву великі вітання. Я його дуже добре знаю, у нього завжди була абсолютно проукраїнська позиція.

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На відміну від колишнього генерального директора Зорі, який виявився абсолютним маразматиком і придурком. Маю на увазі Сергія Васильовича Рафаїлова. Він – повний придурок. По-іншому просто сказати не можу", – емоційно заявив Циганик в ефірі авторської програми Циганик Live.

Нагадаємо, екс-керівник луганського клубу зараз живе в країні-агресорі. Після російського вторгнення в Україну Рафаїлов у найкращих традиціях тамтешньої пропаганди заявив, що нашу територію "звільняють від укронацистів". Також він стверджував, що саме Україна вже 8 років обстрілює Донбас.

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