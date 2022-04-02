Першим суперником команди Луческу (він став одним з головних організаторів) буде Стяуа Бухарест.

"Жоден українець не буде проданий": Суркіс – про виїзд Динамо закордон, благодійні матчі й об'єднання з Шахтарем

"У середу (6 квітня) зіграємо товариський матч із київським Динамо на "Тріумфальній арці". Початок о 20:00 (19:00 за київським часом), це матч в рамках акції "Разом за Україну". Я думаю, що це дуже хороша ідея", – цитує головного тренера Стяуа Антона Петреа Digi Sport.

Нагадаємо, Динамо отримало спеціальний дозвіл на виїзд за межі України повним складом. Кияни пообіцяли проводити благодійні матчі, а виручені кошти направляти на різні потреби України під час війни з Росією.

Росія напала на Україну: скандальне рішення Динамо і великі проблеми у Шахтарі (LIVE)