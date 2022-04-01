Делегація киян вирушила з України до столиці Румунії. Там команду вже чекає головний тренер.

Динамо, яке сьогодні повідомило про отримання дозволу на виїзд з України, тренуватиметься в Бухаресті. Команда вже прямує до Румунії, а приїзд у кінцевий пункт призначення запланований на пізній вечір 1 квітня.

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Там вже перебуває Мірча Луческу, який покинув Україну в перші дні війни. Найближчим часом кияни поновлять тренування під керівництвом головного тренера. Про це повідомив румунський журналіст Емануель Рошу в Twitter.

Нагадаємо, останнім часом біло-сині", за винятком легіонерів та Сергія Сидорчука, який вчетверте став батьком, перебували на заході України. У найближчі два місяці Динамо планує зіграти товариські матчі з іменитими клубами Європи – Барселоною, ПСЖ, Міланом тощо.

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