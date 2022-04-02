"Бачив пару мультиків, там де "дядя Вова – молодець". Зрозуміло, що пропаганда дуже потужно працює.

Степаненко: Двічі тебе виганяють з дому, а ти нічого не можеш з цим зробити

Деякі новини я бачив, чув. Найяскравіший приклад: кажуть про Харків, що його розбомбили, знищили. А показують Запоріжжя, моє рідне місто. З веб-камери показують, що у Харкові все спокійно.

Може, у них зараз якісь проблеми з освітою, моральними цінностями. Але коли ти чуєш, що людей вбивають за гроші, кажуть привезти якусь техніку... Це суспільство не гідне звання "людини". Якби, не дай Боже, хтось із моїх родичів пішов на війну, я б молився, щоб він повернувся цілим, здоровим", – сказав Степаненко у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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