Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже двадцята новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



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12:50. Григорій Суркіс затриманий на кордоні – нардеп намагався вивезти з України 13 годинників.

12:10. Форвард Фуенлабради Роман Зозуля не втомлюється допомагати військовим, які наближають нашу перемогу над рашистами. Наші воїни отримали броньовані великодні подарунки.

11:45. Помер легендарний екс-гравець Шахтаря – бронзовий призер Олімпіади, який підтримував "ДНР".

11:25. Петраков поставив крапку у конфлікті з Луческу: "Хай це піде нам на користь".

11:00. Збірна України визначилася з місцем проведення матчів Ліги націй – фартові арени для Петракова. Крім цього, наша головна команда точно не проведе спаринг зі збірною Англії перед Шотландією – є запасний варіант.

10:30. "Мене заправляють за фотографію, а на заправку без селфі не заходжу": Поворознюк – про свою фразу "Вова, єб*ш їх, бл*дь".

10:10. Наставник Динамо Мірча Луческу заявив, що "біло-сині" мають реальні шанси організувати благодійний поєдинок проти Мессі, Неймара, Мбаппе та компанії.

9:50. "Ми більше не зіграємо проти команд з Росії. Світ має зрозуміти, що це геноцид. Ці люди мусять бути ізольовані": захисник Шахтаря Микола Матвієнко вірить, що команда повернеться до українського Донецька.

9:20. "Ракицький – справжній українець": екс-тренер Таврії – про повернення блудного сина Шахтаря та двох манкуртів.

9:00. Захисник Динамо зіграє за Борусію Д проти самих киян – парадокс благодійного турне.