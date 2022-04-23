"Росіяни дуже сильно зомбовані, у них телебачення – пропаганда. Я бачив, що показують на їхніх телеканалах. Коли я на це дивився, мене просто брала злість, не можу на таке дивитись. Я дуже сильно "зарубався" в інстаграмі із Сергієм Пучковим. Це футболіст, який грав у Павла Яковенка, був у Динамо-2.

"Це якийсь трансгендер точно": Худжамов пройшовся по російських пропагандистах та може завдати болючого удару Соловйову

На початку війни я виставляв пости щодо агресії росії. І він почав мені писати: "Ну що, договорились?". Це людина, яка сім років у нас грала, заробляла гроші та захищала кольори збірної України, грала за юнацькі збірні. Якщо він мені таке пише, то про що взагалі можна говорити. Це ще людина, яка знає. А уявіть людей, які не знають, а просто сидять у телевізорі, дивляться і у все це вірять", – резюмував Олійник у коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що Пучков виховувався в структурі Динамо і навіть має 10 матчів за молодіжну збірну України. Після Києва захисник відбув у небуття, виступаючи за провінційні російські клуби.

Росія напала на Україну: серед колишніх футболістів виявили колаборанта, мужній вчинок тренера Маріуполя (LIVE)