Лєвандовскі здобув престижну нагороду і на церемонії вручення згадав про смерті невинних людей в Україні
Нападник Баварії та збірної Польщі Роберт Лєвандовскі продовжує отримувати нагороди за свої успіхи.
Академія "Laureus World Sports Award" щорічно нагороджує найкращих. Лєвандовскі не зміг здобути нагороду найкращому спортсмену року, яка дісталася пілоту Формули 1 Максу Ферстаппену. Однак поляк отримав приз за видатні досягнення в кар'єрі. Форвард знову не втратив нагоду, аби нагадати світу про війну в Україні, присвятивши цьому свою промову.
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"Багато чого означає бути визнаним та оціненим легендами з усього світу спорту. Я знаю, що спортсмени нічого не отримують просто так. У професійному спорті немає коротких шляхів успіху. Якщо ви хочете бути найкращим, ви повинні робити все можливе. Але я також вважаю, що жоден спортсмен ніколи не досягне успіху самотужки. Тому я хочу подякувати всім, хто мене підтримує.
Професійний спорт – це велика пристрасть та радість, але не лише розваги. Відповідальність приходить разом із успіхом. Нельсон Мандела сказав: "Спорт здатний змінити світ". Згадаймо і голосно повторімо цей меседж, особливо в ті дні, коли гинуть невинні люди в Україні. Без миру немає спорту", – сказав Лєвандовскі.
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