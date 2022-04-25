Академія "Laureus World Sports Award" щорічно нагороджує найкращих. Лєвандовскі не зміг здобути нагороду найкращому спортсмену року, яка дісталася пілоту Формули 1 Максу Ферстаппену. Однак поляк отримав приз за видатні досягнення в кар'єрі. Форвард знову не втратив нагоду, аби нагадати світу про війну в Україні, присвятивши цьому свою промову.

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"Багато чого означає бути визнаним та оціненим легендами з усього світу спорту. Я знаю, що спортсмени нічого не отримують просто так. У професійному спорті немає коротких шляхів успіху. Якщо ви хочете бути найкращим, ви повинні робити все можливе. Але я також вважаю, що жоден спортсмен ніколи не досягне успіху самотужки. Тому я хочу подякувати всім, хто мене підтримує.

Професійний спорт – це велика пристрасть та радість, але не лише розваги. Відповідальність приходить разом із успіхом. Нельсон Мандела сказав: "Спорт здатний змінити світ". Згадаймо і голосно повторімо цей меседж, особливо в ті дні, коли гинуть невинні люди в Україні. Без миру немає спорту", – сказав Лєвандовскі.

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