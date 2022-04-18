Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже дев'ятнадцята новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



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16:55. Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик офіційно приєднався до Динамо, але є важливий нюанс.

16:30. Манор Соломон, який вже нібито однією ногою у Фулхемі, повернувся до табору Шахтаря.

16:10. "Можливо з Зорі викличуть не лише Назарину": гендиректор луганців – про скандал між Динамо та збірною України.

15:40. Петраков оголосив графік товариських матчів збірної України і розповів, коли до команди приєднаються легіонери.

15:20. "Країнам Європи треба припинити купівлю російських нафти та газу. Таким чином вони лише інвестують у війну, у все те насилля. Дуже важливо ізолювати Росію від усього. Одного дня це може трапитись з вашою країною, ніколи не можна знати напевне", – застерігає Олександр Зінченко в інтерв'ю британським ЗМІ.

14:50. Ультрас Динамо теж не залишились осторонь ситуації у збірній, зробивши жорстку заяву на адресу керівництва київського клубу.

14:15. Петраков не збирається миритися з позицією Динамо – наставник збірної України поставив у приклад компроміс із Шахтарем.