Росія напала на Україну: Динамо підсилилось героєм Євро, Петраков апелює до Суркісів та Луческу (LIVE)
Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!
Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже дев'ятнадцята новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.
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16:55. Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик офіційно приєднався до Динамо, але є важливий нюанс.
16:30. Манор Соломон, який вже нібито однією ногою у Фулхемі, повернувся до табору Шахтаря.
16:10. "Можливо з Зорі викличуть не лише Назарину": гендиректор луганців – про скандал між Динамо та збірною України.
15:40. Петраков оголосив графік товариських матчів збірної України і розповів, коли до команди приєднаються легіонери.
15:20. "Країнам Європи треба припинити купівлю російських нафти та газу. Таким чином вони лише інвестують у війну, у все те насилля. Дуже важливо ізолювати Росію від усього. Одного дня це може трапитись з вашою країною, ніколи не можна знати напевне", – застерігає Олександр Зінченко в інтерв'ю британським ЗМІ.
14:50. Ультрас Динамо теж не залишились осторонь ситуації у збірній, зробивши жорстку заяву на адресу керівництва київського клубу.
14:15. Петраков не збирається миритися з позицією Динамо – наставник збірної України поставив у приклад компроміс із Шахтарем.