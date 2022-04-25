У Німеччині існує традиція – перед матчем господарі вмикають гімн гостей. Однак Лейпциг у суботу відійшов від цього звичаю, коли в гості завітав Уніон. На Ред Булл Арені не прозвучав гімн "Eisern Union!"

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Лейпциг пояснив своє рішення тим, що гімн Уніона від Ніни Гаген мелодично перегукується з гімном СРСР. І навіть в тексті можна знайти аналогії. "Ми запросили на матч 600 українських біженців. Вони неправильно зрозуміють", – пояснив представник РБ.

Уніон вже не раз чує критику про схожість власного гімну з гімном радянських злочинців, тому жодного обурення з Берліна не звучало. Що цікаво, Уніон і Лейпциг за три дні до того зустрічалися на Ред Булл Арені, і тоді господарі увімкнули пісню гостей.

Гімн Уніона: