Відомий портал Footy Headlines, який спеціалізується на інсайдерській інформації щодо форми футбольних клубів та збірних, опублікував фото домашнього обмундирування Шахтаря у сезоні 2022/23.

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Екіпірування виконане у традиційних для клубу помаранчево-чорних кольорах. На лицьовій стороні розміщені дві "плаваючі" чорні смуги, які не з'єднуються ні з подолом, ні з плечовим швом і містять логотип клубу і виробника. Завершує футболку чорний V-подібний комір з помаранчевою обробкою.

Нагадаємо, технічним спонсором донецького клубу є Puma, з якою "гірники" підписали 5-річний контракт у 2020 році. Наразі невідомо, коли саме буде офіційно представлена ​​нова форма Шахтаря, зважаючи на війну в Україні.

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