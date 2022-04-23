Колишньому воротарю харківського Металіста та запорізького Металурга Вадиму Кудікову заочно повідомили про підозру у державній зраді та колабораціонізмі, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

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35-річний депутат Липецької сільської ради Харківської області від партії "Слуга народу" ще на початку повномасштабної війни пішов на співпрацю з окупантами і став так званим "головою адміністрації Липців".

За повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, Кудіков надавав окупантам доступ до адмінбудівель Липців та Глибокого, розповідав військам загарбників про шляхи пересування, здавав місцевих, які брали участь в АТО/ООС. Депутат також проводив збори з жителями громади, під час яких агітував лояльно ставитись як до окупаційних військ, так і до країни-агресора. За такі дії горе-депутату світить довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, до того, як податися в політику, Кудіков був футболістом. Він виступав за дубль харківського Металіста, а в сезоні 2005/06 навіть провів один матч за першу команду в Кубку України. Окрім того, встиг пограти за молдовський Ністру та та запорізький Металург. Після завершення кар’єри спробував себе у ролі агента, представляючи інтереси екс-хавбека Металіста Сергія Валяєва.

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