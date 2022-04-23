"Живеш, мрієш, будуєш плани розвитку. Знаєш, що в тебе один із найкращих критих стадіонів України, і тут безкоштовно навчаються футболу понад 300 юних футболістів.

"Постійне очікування смерті": Санін – про пекло Маріуполя, "сіру зону" та юного героя, який врятував від мін

І тут до тебе в гості приходить непроханий "русский мир" і вбиває твою мрію. Горіть у пеклі, "освободители", – написав Санін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Маріуполь найбільше постраждав від російських фашистів, які фактично знищили місто своїми підступними обстрілами.

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