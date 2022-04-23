"Я мав розмову з Йовічевічем – він чекає СК Дніпро-1. Він хоче працювати в Дніпрі, хоче повернутися в СК Дніпро-1, він все-таки хоче продовжити роботу в СК Дніпро-1.

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Як воно буде через тиждень, через два тижні, почнеться чи не почнеться чемпіонат, чи буде мотивація у Йовічевіча грати лише в єврокубках, а не грати в чемпіонаті – це, знову ж таки, кваліфікація тренера. Вона повинна постійно підживлюватися.

Я знаю, що у нього є дуже хороші пропозиції, реально хороші пропозиції, але поки-що він чекає на продовження своєї кар'єри в СК Дніпро-1", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Йовічевіч очолив СК Дніпро-1 у вересні 2020 року. Після 18-ти турів його команда у турнірній таблиці УПЛ розташувалась на третій сходинці, маючи у своєму активі 40 очок.

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