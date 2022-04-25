Іван Лука Вавассорі добровольцем пішов воювати проти російських загарбників. Його близькі б'ють тривогу через відсутність зв'язку з футболістом.

Вавассорі народився в Росії, але в дитинстві був усиновлений італійською сім'єю. Він виступав за низку італійських клубів (Альчоне, Лен'яно, Про Патрія), а після повномасштабного вторгнення росіян прилетів воювати за Україну.

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Іван довірив вести свої соцмережі друзям, і саме вони почали бити тривогу – футболіст декілька днів не виходить на зв'язок. В Instagram Івана з'явилася інформація, що його полк потрапив під обстріл, намагаючись евакуювати поранених з Маріуполя.

Російські нелюди розбили дві колони українських військових. Згодом на тій же сторінці Вавассорі повідомили, що бригада Івана вижила, але є 5 вбитих і 7 поранених. Імена поки що не уточнили. Вони перебувають в оточенні.

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