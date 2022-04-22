Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів, чому "синьо-жовтим" не вдасться провести товариський матч з англійцями перед півфіналом плей-офф відбору на ЧС-2022.

"Так, я просив, щоб запропонували збірній Англії. Але Гарет Саутгейт збирає команду 30 травня. Ми явно не встигаємо вкластися в терміни, тож матчу не буде.

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Попросив звернутися до Північної Ірландії. У них раніше завершується чемпіонат... Шукаємо варіанти наразі, щоб зіграти 26 травня. Саме зберуться всі наші легіонери – з Англії, Італії, Бельгії", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України наприкінці квітня розпочне збір у Словенії. 1 червня "синьо-жовті" гратимуть зі Шотландією у півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022. Тріумфатор цієї дуелі у матчі за путівку на Мундіаль зійдеться з Уельсом чотирма днями пізніше.

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