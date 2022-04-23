"Коли пологовий будинок рознесли, я був на базі Яруда. Президент цього клубу зібрав добровольців, і ми одразу поїхали до цієї лікарні. Оце було, мабуть, найстрашніше. У зруйнованій будівлі ми збирали ліки та все, що вціліло, а потім переносили мішки до іншого відділення, яке продовжувало працювати.

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Навколо – обстріли. Свистіло так, що вуха закладало, а Олександр Ярошенко нас заспокоював: "Хлопці, в одну вирву снаряд двічі не влучає". Але це ще нічого. Прибігаєш із медикаментами, віддаєш їх медсестрам, а тут у двері дзвінок. Дівчата кажуть: "Відкрийте". Відкриваю, а там поранені. Діти у крові. Ось це пережити було найскладніше. Я одразу виходив надвір покурити. Не міг на це дивитися..." – поділився Грибанов у інтерв'ю Команда№1.

До слова, Маріуполь найбільше постраждав від російських фашистів, які фактично знищили місто своїми підступними обстрілами.

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