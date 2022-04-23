"Все, що пов'язане з Росією – я ігнорую. Їхня телевізійна пропаганда, як і армія, йде по трупах мирних жителів України. Я вірю, що Росія у світовій спільноті буде ізгоєм.

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Російських спортсменів слід відправляти за російським кораблем. Є лише одиниці тих, хто наважився висловитись проти війни. З футбольних людей лише Федір Смолов, якщо я не помиляюся, висловився проти цієї агресії. Решта – це біомаса. Нехай грають у своєму смердючому місцевому чемпіонаті. Повторюся, Росію треба ізолювати, тоді всьому світові полегшає", – сказав Нагорняк у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА прийняли рішення усунути збірну Росії, а також усі російські клуби від участі у міжнародних змаганнях. Крім того, Союз європейських футбольних асоціацій розірвав спонсорський контракт із компанією "Газпром", який приносив УЄФА близько 40 мільйонів євро на рік.

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