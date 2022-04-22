Сьогодні, 22 квітня, Григорій Суркіс був затриманий у пункті пропуску Краковець, що на Львівщині. Нардеп від вже колишньої фракції ОПЗЖ намагався вивести з України 13 незадекларованих годинників.

Григорій Суркіс затриманий на кордоні – нардеп намагався вивезти з України 13 годинників

Якийсь час прикордонники не випускали Суркіса ні в Польщу, ні в Україну. У підсумку брат президента Динамо таки виїхав з країни і перебуває в Польщі. На відміну від годинників – прикраси залишилися в Україні. Їх вивезти не дозволили, але відповідний протокол про недекларування так і не склали, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що всі 13 годинників є особистою власністю Григорія Суркіса і вказані в його щорічній електронній декларації, яку подав народний обранець.

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