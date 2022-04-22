Георгій Судаков зізнався, що отримав виклик від Олександра Петракова. Молодий півзахисник Шахтаря приєднається до збірної України для підготовки до плей-офф відбору на ЧС-2022.

"Дуже радію й доводитиму, що готовий поїхати на матч кваліфікації до чемпіонату світу з Шотландією. Це новий виклик для мене. Спочатку мені це сказав Даріо Срна, а потім ще зателефонував головний тренер національної збірної.

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Чи важливіший матч збірної за решту? Безперечно! За клуби вболіває частина людей, а за збірну – уся країна. Навіть люди, які не мають жодного стосунку до футболу й ніколи його не дивляться, за збірною стежитимуть і підтримуватимуть її.

Шанси пройти Шотландію? Усе залежатиме від підготовки, проте шанси рівні. Шотландія – гарна збірна, та й у нас хороша команда. Буде підготовка, усі хлопці будуть дуже мотивовані, тож, вважаю, гра буде цікавою.

Що додасть особливої мотивації в цих матчах? Те, що відбувається в нашій країні, – додаткова мотивація представити Україну, щоб нас знали. Також важливо привернути увагу до подій в Україні та показати, наскільки ми є сильні", – цитує Судакова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Георгій вперше отримав виклик у збірну України від Андрія Шевченка перед Євро-2020, провів три спаринги, але на чемпіонаті Європи участі не брав. Опісля одягав футболку молодіжної команди "синьо-жовтих".

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