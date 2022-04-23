Ейбар здобув перемогу над Малагою в рамках 37-го туру Сегунди, а головним героєм зустрічі став Фран Соль, права на якого належать Динамо. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Іспанії 2021/22, Сегунда. 37-й тур

Малага – Ейбар – 1:3

Голи: Льямас, 4 – Корпас, 37, (пен.), Соль, 78, 90+6

Вилучення: Ескассі, 31, Муньйос, 69 (обидва – Малага)

Малага вийшла вперед вже на 4 хвилині завдяки голу Льямаса, проте "анчоуси" до перерви залишились в меншості після вилучення Ескассі, а Корпас вирівняв становище. У другому таймі Муньйос залишив Малагу вдев'ятьох, після чого за справу взявся Соль, який оформив дубль та приніс перемогу Ейбару.

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Відзначимо, що іспанець після зустрічі відсвяткував на фоні українського прапору з написом "Герої не вмирають", таким чином нагадавши про свій зв'язок з Україною.

Таким чином, Ейбар набрав 71 пункт та залишився першим, а Малага з 41 очком залишилась вісімнадцятою.

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