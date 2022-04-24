"Я був здивований, але очікував, що в якийсь момент це станеться. Ми якраз повернулися зі зборів в Туреччині, ми дуже добре підготувалися. Ще вчора у нас були тренування, а 24 лютого пролунали вибухи.

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Ми спочатку подумали, що це грім, гроза. Вранці мені повідомили, що зазнав обстрілу аеропорт. УАФ вирішила перенести відновлення чемпіонату на місяць. Я зрозумів, що потрібно їхати та організовувати виїзд футболістів Динамо.

Гравці були у розпачі, вони не могли залишити країну. Тоді я через президента та УАФ попросив відпустити гравців, оскільки вони не могли грати в футбол в Україні. Їхня присутність на футбольному полі у товариських благодійних матчах має більше значення для іміджу клубу, ніж сидіння на базі. Також таким чином футболісти підготуються до стикових матчів збірної України у відборі ЧС-2022", – сказав Луческу в ефірі Marius Tucă Show.

Нагадаємо, нині Луческу з Динамо перебуває у Європі. Київська команда вже зіграла три благодійні матчі – з Легією (3:1), Галатасараєм (3:1) і ЧФР Клуж (0:0). У вівторок, 26 квітня, Динамо проведе спаринг з Борусією Дортмунд.

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