За словами Луческу, кілька клубів відмовилися від проведення спарингів з Динамо, але він сподівається, що ПСЖ знайде у своєму графіку можливість для гри з киянами.

"Чимало країн – східні, західні, бідні – позитивно відреагували на наші прохання. Дехто сказав, що вільних дат немає.

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Проведення матчу з ПСЖ можливе. Я розмовляв із Леонардо. Подивимося… Вони вже чемпіони, і можуть запропонувати нам таку можливість. Париж – столиця Європи, і ця гра викликала б інтерес", – цитує Луческу Prosport.ro.

Зауважимо, де-юре ПСЖ ще не став чемпіоном Франції, але може зробити це вже в суботу, якщо не програє Лансу. Навіть у разі поразки команда Почеттіно здобуде титул, якщо Марсель у неділю не обіграє Реймс.

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