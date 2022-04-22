"Я розмовляв з президентом УАФ Павелком і тренером національної команди Петраковим. 4 травня наші гравці відправляться до збірної. Ми покинули Україну, щоб провести гуманітарні матчі. Проблема в тому, що інші збірні не можуть цього зробити.

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Ми поступились кількома запланованими матчами, але 4 травня граємо в Базелі, ми не можемо скасувати гру, контракт підписаний. Увечері 4 травня футболісти зможуть відправитись до національної команди. До 1 червня є час, щоб дуже добре підготуватись до матчу з Шотландією.

Проблема національної команди в тому, що її легіонери гратимуть у своїх чемпіонатах від 17 до 22 травня. Я пояснив це, і, нарешті, ми дійшли згоди. Було б прекрасно, якби збірна України пройшла кваліфікацію на ЧС-2022 на полі, а не через запрошення", – наводить слова Луческу Digisport.

Зауважимо, що збірна України у рамках підготовки до матчу плей-офф відбору до ЧС-2022 проти Шотландії планує провести кілька спарингів. Поєдинок з британцями відбудеться 1 червня.

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