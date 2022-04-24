Після перемоги над Борусією Дортмунд (3:1) Баварія стала чемпіоном Німеччини за три тури до фінішу. Це десята поспіль "салатниця" для мюнхенського клубу.

Баварія – Борусія Д – 3:1 – відео голів та огляд чемпіонського матчу

Одразу після фінального свистка розпочалося святкування 32-го чемпіонства в історії клубу. Не обійшлося і без традиційного для таких випадків пива, а одним із головних дійових осіб став Томас Мюллєр. Для 32-річного нападника це вже 11-й чемпіонський титул – рекорд Бундесліги. А от Юліан Нагельсманн, який старший лише на 2 роки, вперше здобув "салатницю".

Святкуючи перемогу в чемпіонаті, Томас не забув про Бастіана Швайнштайгера – свого колишнього партнера по Баварії. Екс-хавбек мюнхенців працював на цьому матчі телеекспертом, але це не врятувало його від "пивного душу". Мюллєр від душі облив чемпіона світу-2014, який виступав за першу команду Баварії з 2002-го по 2015 рік (500 матчів, 68 голів, 100 асистів) і виграв 7 чемпіонських титулів Бундесліги.

Окремої уваги заслуговує і Мануель Нойєр. Тепер вже 10-разовий чемпіон Німеччини відзначив титул з капітанською пов'язкою в синьо-жовтих кольорах України.

Баварія достроково стала чемпіоном Бундесліги – десятий поспіль титул мюнхенцям подарувала Борусія Д

Thomas Muller just soaked our on-site crew in beer pic.twitter.com/TJXRWgyRAE — ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2022