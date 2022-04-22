"Гірники" повідомили про смерть Віктора Звягінцева, який виграв Кубок СРСР і бронзу Олімпіади-1976.

Віктор Олександрович Звягінцев помер на 72-му році життя, інформує офіційний сайт Шахтаря.

Причини смерті екс-захисника не вказуються. Звягінцев, який народився в Донецьку, був чемпіоном СРСР серед юнаків (1968). З 1970 року виступав за головну команду Шахтаря, у першому ж сезоні вигравши приз "Найкращому дебютанту".

Помер екс-гравець і тренер Шахтаря

Усього за вісім сезонів відіграв у складі "гірників" 175 матчів, став володарем Кубка СРСР (1980) та двічі – срібним призером чемпіонату СРСР (1975, 1979). Тричі опинився в списку найкращих футболістів сезону.

Окрім Шахтаря, Звягінцев виступав і за Динамо (1976) заради участі в Олімпійських іграх. Провів за киян 5 матчів, а на Олімпіаді став бронзовим призером у складі збірної СРСР.

Після завершення кар'єри гравця Віктор Звягінцев став футбольним арбітром. Відпрацював 279 матчів. З 1994 року керував Федерацією футболу Донецька і був фігурантом скандалу. Звягінцев залишився працювати в окупованому Донецьку, агітував за "ДНР" та підтримував сепаратистів, за що був звільнений з УАФ.

До слова, зятем Звягінцева є Віктор Онопко – колишній капітан російської футбольної збірної.

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