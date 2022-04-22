"Чи очікував, що кліп може стати настільки популярним? Я висловився від душі, показав свою громадську позицію. А що там далі було – я не в цій темі. Я ж говорю так, як воно є, а на цій правді підставили музику і просто вибухнула бомба.

"Вова, єб*ш їх, бл*дь": емоційна промова Поворознюка отримала друге дихання і може стати хітом – відео 18+

Єдине, що зараз на кожну заправку без селфі я не заходжу. Якщо нікого не заправляють, то за фотографію мене заправляють. Якось отак. Коли вивозив свою сім'ю на західну Україну, заходив на кожну заправку (там по 20 літрів дають) і кажу дружині: "Людо, піди ти вже заплати, бо я тільки пішов – 40 хвилин мене нема".

Вона два рази пішла – мене коло машини найшли. Вона каже: "Сашо, одягни балаклаву і йди сам заплати". Якби мені завтра сказали, що закінчиться війна і буде перемога, я б заспівав із чортом бісовим, щоб тільки це сталося", – розповів Поворознюк в інтерв'ю Бомбардир.

Нагадаємо, на початку війни президент Інгульця видав вже легендарну фразу "Вова, єб*ш їх, бл*дь", яка стала основою популярного кліпу і справжнім хітом.

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