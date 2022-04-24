"Теперішній період – дуже непростий для Зінченка через те, що сталося в його країні, де живуть його рідні. Люди вже починають забувати про Україну – ми про це вже так не говоримо, прапорів більше нема, а Олександр і надалі живе з цим щодня.

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Це складний період для нього, але він зіграв дуже якісно, ​​віддав гольову передачу. Зінченко завжди сконцентрований, зосереджений. Його дуже цінують у роздягальні", – цитує Гвардіолу Goal.com.

Нагадаємо, у суботньому матчі АПЛ проти Уотфорда українець продемонстрував дуже солідну гру та віддав гольовий пас. Зінченко значно підвищив свої шанси зіграти у півфіналі ЛЧ проти Реала – перший поєдинок відбудеться у вівторок, 26 квітня.

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