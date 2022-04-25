"Як можемо грати футбол зараз? Напевно, лише через благодійність. Ми грали з Фенербахче – ти коли за день прилетіла до Львова ракета, читаєш це. Потім, коли в день гри прилітає до Харкова, до Миколаєва, то ти виходиш і ніяк не думаєш про гру.

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Футбол десь на останніх ролях. Ти розумієш цих людей... Говорити зараз про поновлення – це неможливо. Люди зараз одним лише стурбовані", – поділився Пятов у ефірі Люкс FM.

Нагадаємо, що Андрій у складі Шахтаря бере участь у благодійних матчах – зібрані кошти мають направити на гуманітарну допомогу Україні. "Гірники" сьогодні мають зіграти з Антальяспором, початок о 20:30.

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