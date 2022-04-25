Пятов назвав єдину мотивацію виходити на футбольне поле під час війни
Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розповів, чи потрібен футбол під час війни.
"Як можемо грати футбол зараз? Напевно, лише через благодійність. Ми грали з Фенербахче – ти коли за день прилетіла до Львова ракета, читаєш це. Потім, коли в день гри прилітає до Харкова, до Миколаєва, то ти виходиш і ніяк не думаєш про гру.
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Футбол десь на останніх ролях. Ти розумієш цих людей... Говорити зараз про поновлення – це неможливо. Люди зараз одним лише стурбовані", – поділився Пятов у ефірі Люкс FM.
Нагадаємо, що Андрій у складі Шахтаря бере участь у благодійних матчах – зібрані кошти мають направити на гуманітарну допомогу Україні. "Гірники" сьогодні мають зіграти з Антальяспором, початок о 20:30.
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