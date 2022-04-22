Нагадаємо, впродовж останніх кількох днів спалахнув новий конфлікт між Динамо і УАФ. Київський клуб не хотів відпускати своїх гравців у збірну раніше терміну, встановленого ФІФА (23 травня). Зрештою, компромісу таки вдалося досягти – на початку травня динамівці прибудуть в розпорядження Петракова у Словенію.

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"Мені зателефонував Мірча Луческу: "Хлопці під моїм наглядом зіграють по 45 хвилин і до тебе приїдуть". Я поміркував і вирішив відпустити їх. Вони зіграють 4-го з Базелем і 5-го, гадаю, уже будуть на місці. Це моє рішення в такий скрутний час. Хай це піде нам на користь", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

У Словенії "синьо-жовті" готуватимуться до матчу плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії. Ця гра запланована на 1 червня, а переможець 5 числа зіграє з Уельсом у поєдинку за вихід на Мундіаль. Після цього – 8 і 11 червня – Україна двома матчами стартує в Лізі націй. Суперниками стануть Ірландія та Вірменія.

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