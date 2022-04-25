УЄФА затвердив дати матчів молодіжної збірної України за вихід на чемпіонат Європи 2023 року, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Березневі поєдинки проти Франції та Вірменії, які було перенесено через війну в Україні, відбудуться 9 та 12 червня відповідно. Перед цим Україна проведе матчі 9-го та 10-го турів кваліфікації з Фарерськими островами (1 червня) та з Північною Македонією (5 червня).

Нагадаємо, у фінальній частині Євро-2023 виступатимуть 16 команд – Румунія та Грузія як господарі турніру та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-офф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

До слова, Україна після шести матчів йде у турнірній таблиці своєї групи на другій сходинці, відстаючи від лідера – Франції – на 6 очок і маючи гру в запасі.

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