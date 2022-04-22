Державна митна служба України відреагувала на скандал навколо годинників, які намагались вивезти з країни.

У службі підтвердили спробу вивезти 13 годинників через Львівську митницю, зазначена вартість яких склала 35 тисяч євро.

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Повідомляється, що митниця відмовила громадянину України у вивезенні зазначених речей через спробу вивезти товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує 10 тисяч євро без подання відповідних документів. Окрім цього, їх неможливо віднести до особистих речей громадян.

Пізніше, цей громадянин повернувся на територію України, після чого знову прибув на пункт пропуску та продемонстрував, що не має з собою вищезгаданих годинників та інших речей, які заборонено вивозити з території країни.

Нагадаємо, що раніше з'явилась інформація, нібито Григорій Суркіс намагався вивезти годинники на територію Польщі. Додамо, що державні служби, вочевидь, не мають права розголошувати конфіденційну інформацію, а тому й не назвали ім'я громадянина, який намагався вивезти годинник.

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