"Вчинок Ракицького заслуговує поваги? Звичайно, що так. Я особисто не знайомий з Ракицьким, лише через хлопців. Я завжди вважав його патріотом, хтось кладе руку на серце, хтось ні, хтось співає гімн, а дехто цього не робить. Це не свідчить про те, що ти патріот чи ні. Ракицький – справжній українець. Він молодець.

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Мовчання Тимощука та Ордеця? Позиція Тимощука для мене є великою загадкою, та вважаю, що цього ніхто не може зрозуміти. А Івана Ордеця я не знаю, тому нічого не можу сказати щодо його мовчання", – поділився Бонадернко у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, що Ракицький розірвав контракт з Зенітом та тренується зараз із Шахтарем, а от Тимощук та Ордець і досі залишаються в Росії, яка розпочала війну проти України.

Що робити з Ярославом Ракицьким?