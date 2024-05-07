Українець вже має закриту угоду з Манчестер Юнайтед, стверджує El Nacional. Щоправда, це джерело не відзначається надійністю.

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Після чудового сезону у ролі №1 Лунін вирішив не продовжувати контракт з Реалом і влітку збирається приймати новий виклик. За 25-річним голкіпером вишикувалась чималенька черга топ-клубів – Челсі, Арсенал, Ювентус, Баварія. Втім, найспритнішим нібито виявився Манчестер Юнайтед.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг не надто задоволений Андре Онана. Минулого літа за камерунця заплатили Інтеру 50 млн євро, але упродовж сезону він постійно припускався грубих ляпів. Юнайтед готовий витратитися ще раз, щоб забрати Луніна з Реала і закрити позицію кіпера. Англійці заманюють Андрія статусом основного та суттєвим підвищенням зарплатні.

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