Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Следовательно, это уже двадцатая новость, где Футбол 24 освещает русский произвол на нашей земле.



Предыдущая публикация: очередной удар по российскому футболу, закрытие украинского клуба, трансферы в Европу

12:50. Григорий Суркис задержан на границе – нардеп пытался вывезти из Украины 13 пар часов.

12:10. Форвард Фуэнлабрады Роман Зозуля не устает помогать военным, приближающим нашу победу над рашистами. Наши воины получили бронированные пасхальные подарки.

11:45. Умер легендарный экс-игрок Шахтера – бронзовый призер Олимпиады, который поддерживал "ДНР".

11:25. Петраков поставил точку в конфликте с Луческу: "Пусть это пойдет нам на пользу".

11:00. Сборная Украины определилась с местом проведения матчей Лиги наций – фартовые арены для Петракова. Кроме того, наша главная команда точно не проведет спарринг со сборной Англии перед Шотландией – есть запасной вариант.

10:30. "Меня заправляют за фотографию, а на заправку без селфи не захожу": Поворознюк – о своей фразе "Вова, еб*ш их, бл*дь".

10:10. Наставник Динамо Мирча Луческу заявил, что у "бело-синих" есть реальные шансы организовать благотворительный поединок против Месси, Неймара, Мбаппе и компании.

9:50. "Мы больше не сыграем против команд из России. Мир должен понять, что это геноцид. Эти люди должны быть изолированы": защитник Шахтера Николай Матвиенко верит, что команда вернется в украинский Донецк.

9:20. "Ракицкий – настоящий украинец": экс-тренер Таврии – о возвращении блудного сына Шахтера и двух манкуртах.

9:00. Защитник Динамо сыграет за Боруссию Д против самих киевлян – парадокс благотворительного турне.