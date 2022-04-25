Федерація футболу Туреччини не надала дозвіл на проведення трансляції матчу Антальяспор – Шахтар, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Причиною стало те, що зустріч збігається з часом початку поєдинків турецької Суперліги. Сьогодні свої матчі у рамках чемпіонату Туреччини мають провести Бешикташ та Сівасспор (проти Касимпаши та Аланьяспора відповідно).

Усі кошти від реалізації квитків та реклами на матчі "Shakhtar Global Tour for Peace" буде передано українським громадянам, волонтерським організаціям, медикам. Виручені гроші також буде спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

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