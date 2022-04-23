"На жаль, ми не знаємо, що буде завтра, тому дуже складно сказати, що буде через місяць чи два місяці. Коли почалась війна, я давав інтерв’ю італійським ЗМІ й зараз лише можу підтвердити те, що я сказав. Я б хотів залишатися в Шахтарі, навіть якщо у Шахтаря не буде такої сильної команди, яка була до початку війни.

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Навіть якщо моя зарплатня буде мінімальною – справа зараз аж ніяк не у грошах. Я готовий тренувати рік безкоштовно, але проблема не в цьому. Проблема лише в тому, щоб зрозуміти, буде чемпіонат чи ні. Звичайно, що все, що стосується війни – це трагедія, це першочергово.

А потім є моя персональна трагедія, оскільки дуже складно морально, я теж страждаю. Моя команда – це як дитина. Коли ти тільки починаєш працювати, команда ще маленька, а з кожним днем команда чогось навчається, росте, розвивається. І ось настає момент, коли команда стає дорослою – тоді я йду. Так було з Сассуоло, і саме так я хотів зробити тут", – зазначив Де Дзербі у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, італійський фахівець очолив Шахтар влітку 2021 року, перебравшись в Україну з Серії А. На момент початку війни саме "гірники" очолювали турнірну таблицю, випереджаючи Динамо на 2 пункти.

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