Півзахисник Легії Ігор Харатін висловився щодо українців, які так і не сказали нічого про війну росіян проти України.

"Мовчання Тимощука, Ордеця та Іванісені – їхня згода з війною росіян проти України? Думаю, так. Мовчати в цій ситуації не можна. Вмирають цивільні люди, діти. Не розумію, як можна мовчати. Я не на їхньому місці, але мовчати в такій ситуації – це показувати свою позицію. Потрібно бути за Україну в цій ситуації.

"Такі от тимощуки похапали всі свої гроші і потікали з України": Лужний закликав забути екс-капітана збірної

Пробачити Ракицькому? Важко сказати. Після 2014 року він був там, поїхав до Росії, але коли розпочалася повномасштабна війна – він зробив свій вибір. Одним з перших показав свою позицію, показав приклад, як це можна і треба зробити в такій ситуації.

Те, що він зробив, – він великий молодець. Показав на собі, що так потрібно показувати свою позицію. Тимощук також був у Зеніті? Один зміг, а другий не зміг. Робимо висновки", – підкреслив Харатін у інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Ракицький покинув Зеніт після початку повномасштабної війни, яку розв'язали рашисти проти України, а от Тимощук та Іванісеня взагалі проігнорували це. Ордець же поплакав за рідну Волноваху та виступив за мир, проте залишився на контракті з московським Динамо.

"Обстрілюють церкви московського патріархату. Ідіоти": Стороженко – про зруйнований Харків і смертну кару для рашистів