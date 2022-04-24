"Я страждаю саме через те, що зробила Росія. Я бачу себе українцем. Усі у моєму штабі теж відчувають себе українцями.

Де Дзербі: Я готовий тренувати Шахтар рік безкоштовно

Нам теж дуже боляче через те, що відбувається. Можна сказати, що я дивлюся на росіян як на ворогів. Ворогів, які хочуть забрати свободу України. Я працював в Україні, я жив в Україні, і через агресію Росії я був змушений покинути Україну. Тому, це нормально, що вони мої вороги", – сказав Де Дзербі у програмі "Денисов Timе".

Нагадаємо, італійський фахівець покинув Україну у перший тиждень війни. Після повернення на батьківщину Роберто отримував багато пропозицій для продовження тренерської кар'єри, але усім відмовляв. Нині Де Дзербі разом з Шахтарем у Європі готується до чергового поєдинку в рамках благодійного турне.

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