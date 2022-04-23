"Я вже давно прийняв рішення, що житиму в Україні, буду її захищати й помру тут, чого б мені це не коштувало.

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Як і всі українці, я ховаюся у підвалах, ходжу туди й вночі. Я – білорус, але мене багато що пов'язує з Україною. У Львові похована моя рідна тітка, дядько і моя сестра. Моя дружина – українка, її батько українець, він з Карлівки, що під Полтавою. Зараз її дядько та двоюрідний брат воюють.

Не можу стримати сліз, адже вважаю, що те, що відбувається в Україні – це насправді геноцид", – сказав Кучук у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, українці вже 59-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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