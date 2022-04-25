Товариський матч

Антальяспор – Шахтар – 1:2

Голи: Ерділман, 8 – Соломон, 21, Топалов, 76

Стартовий склад Шахтаря: Трубін – Конопля, Бондар, Марлон, Матвієнко, Ракицький – Степаненко, Бондаренко, Судаков – Мудрик, Соломон.

Поєдинок Антальяспор – Шахтар стартував о 20:30 за Києвом. Це був вже 4-й матч у рамках благодійного туру Shakhtar Global Tour for Peace. Раніше підопічні Роберто Де Дзербі програли Олімпіакосу (0:1), здолали Лехію (3:2) і поступилися Фенербахче (0:1). На жаль, у день матчу з Антальяспором стало відомо, що гру не покажуть по телебаченню через неузгодженість з керівництвом турецької Суперліги.

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"Гірники" знову вийшли на гру в особливих футболках. Гравці Шахтаря вшанували пам'ять 215-ти вбитих росіянами дітей, а на принті була рука одеситки Валерії Глодан із бейджиком про народження її доньки Кіри у січні цього року. Валерія, тримісячна Кіра та її бабуся були вбиті російською ракетою у своїй квартирі в Одесі у суботу, 23 квітня.

Вже на 8-й хвилині Анатолій Трубін виймав м'яч із сітки власних воріт. Автором гола став Мустафа Ерділман. "Гірники" доволі швидко відігралися – Манор Соломон на 21-й відновив паритет. Завдяки цьому обміну влучними ударами перший тайм завершився мировою – 1:1.

У другому таймі Шахтар вийшов вперед. На 76-й хвилині відзначився Дмитро Топалов. Цей гол став останнім у матчі. 2:1 – друга перемога "помаранчево-чорних" в рамках благодійного турне.